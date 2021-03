Danske håndboldkvinder taber tæt duel med Frankrig

PARIS:Efter en times uskøn håndbold blev det til et dansk nederlag, da kvindelandsholdet torsdag spillede den første af to Golden League-kampe mod Frankrig.

I en helt tom hal i Paris tabte Danmark 22-26. Kampen var præget af en helt del tekniske fejl og et hav af spildte muligheder.

Danmark får allerede mulighed for at få revanche mod Frankrig, når de to hold mødes igen lørdag.

Hvis man har en forkærlighed for forsvarsspil, nød man formentlig kampens indledning.

Begge hold kæmpede således gevaldigt med at score. Først efter lidt over fem minutter blev det første mål lavet, da Frankrig kom på 1-0.

Små to minutter efter kom Danmark også på tavlen for første gang ved Anne Mette Hansen.

Frankrig trak lidt fra og kom på 6-2, inden danskerne kom op i gear. Danmark fik udlignet til 8-8, hvorefter Kristina Jørgensen for første gang i kampen sørgede for dansk føring.

Efter en rodet afslutning på første halvleg kunne holdene gå til pause ved stillingen 11-11.

Kampen fortsatte i samme rille i anden halvleg. De to hold fulgtes ad. Først efter et lille kvarter fik Frankrig lavet et lille hul, da det blev 20-18.

Danskernes angrebsspil var i flere perioder sløset, men franskmændene udnyttede det ikke. Danmark fik udlignet igen, men så startede en ny god, fransk periode.

På bare et par minutter gik Frankrig fra 20-20 til 23-20, men igen gik hjemmeholdet i stå. Danmark fik adskillige muligheder for at udligne, men kunne ikke få bolden ind.

Med tre minutter tilbage scorede Frankrig til 24-22. Kort efter blev det til en fransk tremålsføring efter et klodset boldtab af Danmark.

Træner Jesper Jensen tog en timeout, men efter endnu et angreb uden mål så det sort ud.

Kampen blev endegyldigt lukket, da Laura Flippes lobbede bolden i mål til 26-22 med cirka et halvt minut tilbage.

/ritzau/