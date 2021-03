Danske håndboldverdensmestre bryder sammen i Skopje

SKOPJE:Efter det imponerende VM-guld i Egypten i januar kom de danske håndboldherrer godt og grundigt ned på jorden torsdag aften.

På udebane i Skopje tabte Danmark EM-kvalifikationskampen mod Nordmakedonien med 29-33. Da det stod grellest til, var Danmark bagud med otte mål, og danskerne var aldrig tæt på point.

Nederlaget kom på baggrund af en kamp, hvor det danske forsvar var overmatchet, og hvor koncentrationen i angrebsspillet lod meget tilbage at ønske.

Nikolaj Jacobsen beherskede sig på bænken, men havde Danmark præsteret på samme niveau ved et mesterskab, var landstræneren formentlig eksploderet af raseri.

- Det var ikke det, vi havde sat næsen op efter. Vi lavede for mange fejl og brændte alt for mange afslutninger til at kunne vinde den her kamp, siger Nikolaj Jacobsen til TV2 Sport.

Heldigvis for Jacobsen og alle hans spillere skal Danmark dog fortsat dumme sig et par gange mere - og det mod de formodet endnu svagere håndboldnationer Schweiz og Finland - for at gå glip af en EM-billet.

Danskerne fik aldrig fat i spillet i hverken første eller anden halvleg. Særligt forsvaret var langt fra VM-niveauet, og en nordmakedonsk offensiv med veteranen Kiril Lazarov som omdrejningspunkt scorede næsten efter behag.

I den anden ende var Mikkel Hansen den mest scorende dansker med 11 mål i løbet af kampen, men verdensstjernen blev også noteret for seks afbrændere og flere sjuskefejl.

Anden halvleg udviklede sig til et decideret sammenbrud for verdensmestrene.

Det var bedst illustreret ved en sekvens midtvejs i halvlegen, hvor danskerne lavede fejl på fejl og blev straffet prompte med fem nordmakedonske scoringer på tre minutter.

Nikolaj Jacobsen tog en timeout og efterlyste mandsmod. Effekten var begrænset. Angrebet oppede sig, men forsvaret fik aldrig fat, og derfor var vilkårene for målmændene Niklas Landin og Kevin Møller dårlige kampen igennem.

Danmark kan allerede søndag få revanche, når holdene mødes igen - denne gang i Aalborg.

/ritzau/