Danske hold får hård lodtrækning i Europa League

FODBOLD: Hvis de fire danske hold i Europa Leagues tredje kvalifikationsrunde formår at kvalificere sig videre til den afgørende playoffrunde om pladser til turneringens gruppespil, venter der hård modstand.

I værste fald bliver Atalanta, Besiktas, Genk og Malmö FF modstanderne for de fire danske klubber.

Ved mandagens lodtrækning blev vinderen af FC København og CSKA Sofia parret med vinderen af israelske Hapoel Haifa og Serie A-klubben Atalanta.

Dermed kan landsholdsangriberen Andreas Cornelius, der spiller for Atalanta, for en stund være tilbage på sin gamle hjemmebane i København.

Hvis FC Nordsjælland slår serbiske Partizan ud i den kommende runde, kommer holdet formentlig også på en meget vanskelig opgave.

FCN skal i en eventuel playoffrunde møde vinderen af opgørene mellem den tyrkiske storklub Besiktas og østrigske LASK Linz.

Brøndby kan stå foran et møde med belgiske Genk, der har danskerne Joakim Mæhle og Marcus Ingvartsen i truppen.

Det kræver, at Brøndby først slår serbiske Spartak Subotica, og Genk slår Christian Gytkjærs polske klub, Lech Poznan.

FC Midtjylland er en del af den såkaldte Champions Route, og det danske mesterhold er derfor blevet parret med en taber fra Champions League-kvalifikationen.

Vinder FC Midtjylland over The New Saints fra Wales i Europa League-kvalifikationen, skal midtjyderne møde taberen af Champions League-kvalifikationsopgørene mellem svenske Malmö FF og ungarske Vidi FC.

Malmö er bedst seedet af de to hold, og derfor er det mest sandsynligt, at FC Midtjylland skal en tur til Ungarn, hvis danskerne når playoffrunden.

Den første kamp i tredje kvalifikationsrunde spilles torsdag i denne uge, mens der er returkamp torsdag i næste uge. De danske hold, som går videre, skal spille playoffkampe 23. og 30. august.

/ritzau/