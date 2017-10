Danske mænd siger nej til yoga

NORDJYLLAND: Næsten alle motionscentre i Danmark har yoga på programmet. Men det er, som altid, mest kvinder, der vælger at gå i lotusstilling, hilse på solen og strække ud på tynde måtter på glatte trægulve.

Kæden oplevede en stigning fra 2013-2016 fra otte til 13 procent i antallet af mænd på yogaholdene. Men det er stadig langt fra at være en ligelig kønsfordeling.

I følge idrætsforsker Maja Pilgaard fra Idrættens Analyseinstitut, hænger det i høj grad sammen med motionsformens feminine image:

- Det er stadig kvinder, der arbejder i omsorgsfag og dyrker smidigheds og ikke-konkurrerende aktiviteter, mens mændene dyrker styrke og mere ‘power’ orienterende

træningsformer, siger Maja Pilgaard.

Flere yogamænd i USA

I følge et studie foretaget af Yoga Journal og Yoga Alliance i 2016 ser billedet markant anderledes ud i USA. Omkring 36 millioner amerikaner går til yoga, heraf er 28 procent mænd.

- I USA bruger bruger mænd yoga som en del af deres træning, blandt andet som skadesforebyggelse på store fodboldhold, siger Maja Pilgaard.

At langt færre gør det samme i Danmark, mener forskeren skyldes, at her blev yoga introduceret i 70’erne som en feminin og blid træningsform, man dyrkede på aftenskoler.

Mændene har stadig den holdning til moderne yoga:

- Jeg har hørt flere mænd sige, at yoga er “kvindegymnastik" eller, at man bare ligger og sover, siger Marie Meldgaard, yogalærer i Fitness World.

Hun oplever, at når mænd har deltaget på et hold, bliver de ofte hængende og bliver glade for det. Flere oplever også, at de kan løfte tungere og løbe længere og at gamle

skader forsvinder

I følge forsker Maja Pilgaard, vil der nok gå noget tid, inden mændene bliver omvendt.

- Forestil dig lige en håndværker sidst i 50’erne, der fortæller på arbejdspladsen, at han er begyndt at gå til yoga! Den går ikke, siger Maja Pilgaard.

Hun mener, at yngre, moderne mænd i større byer har lettere ved at finde en identitet i yogaverdenen.

- Det andre skal nok komme, men som en langsom revolution, siger Maja Pilgaard.