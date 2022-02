Danske matchvindere efter OL-triumf: Ubeskrivelig følelse

BEIJING:De danske ishockeyspillere ved knapt, hvilken skøjte de skal stå på efter choksejren på 3-2 over Tjekkiet ved OL.

Danskerne var under pres i stort set hele kampen, men bjærgede tre vitale point på hård fight, effektiv chanceudnyttelse og en god portion held mod de tjekkiske storfavoritter.

- Tjekkiet er et megagodt hold, og jeg tror ikke, det er gået op for os, at vi rent faktisk har slået dem, siger Silke Glud.

Forwarden scorede det, der viste sig at blive Danmarks sejrsmål, da hun udnyttede en tværaflevering fra Josefine Jakobsen i begyndelsen af tredje periode.

- Jeg tænkte bare, at det var en superpasning fra Josefine Jakobsen, og den blev jeg nødt til at sætte ind.

- Det er helt vildt, at vi har vundet en kamp ved OL. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Nu er kvartfinalen en mulighed igen. Det er helt åbent, siger Silke Glud.

I den anden ende af banen havde det danske hold en anden kampafgørende spiller.

Da slutsignalet blev blæst ud over Wukesong Arena, kastede holdkammeraterne sig over målvogter Cassandra Repstock-Romme, der havde lavet små mirakler i buret.

- Det var en ubeskrivelig følelse. Især når vi står på så stor en scene og ved så stor en begivenhed.

- Jeg havde en god dag, og det er skønt at have det, når det virkelig gælder, siger Repstock-Romme.

Målvogteren sender dog straks roserne videre til spillerne foran sig på banen.

- Det var en holdindsats. De blokerede tværafleveringerne, og jeg kunne se de skud, der kom. De hjalp mig, og jeg hjalp dem. Det er fantastisk at være en del af, lyder det fra den velspillende keeper.

Danmark skal nu slå Sverige i den sidste gruppekamp tirsdag aften og have hjælp af andre resultater for at nå i kvartfinalen.

/ritzau/