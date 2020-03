Danske mobilbrugere får corona-sms fra politiet

KØBENHAVN:Lørdag aften oplyste Rigspolitiet på Twitter, at man vil sende en sms til alle mobilabonnenter i Danmark med en påmindelse om at overholde myndighedernes instrukser om at holde afstand.

Ordlyden på beskeden er:

"Coronavirus spredes lige nu i Danmark. Hold afstand og vis hensyn - også i solskin. Ellers kan vi ikke bremse smitten. God weekend Politiet."

Rigspolitiet har taget kontakt til de fire store teleselskaber - TDC, Telia, 3 og Telenor - og bedt dem sørge for, at sms'erne bliver sendt afsted.

Søndag formiddag har mange mobilbrugere dog ikke modtaget den bebudede sms.

Og det er der en god grund til, oplyser Rigspolitiets kommunikationsafdeling.

Der skal sendes næsten 10 millioner sms'er, og det kan ikke lade sig gøre på én gang.

Derfor bliver de sendt over en periode - og det er også meget godt, for så bliver folk mindet om det i den kommende tid, hvor vejret tegner til at blive godt, lyder det fra Rigspolitiets kommunikationsafdeling.

Lørdag fortalte Uffe Stormly, der er politiinspektør i Rigspolitiets nationale beredskabscenter, i en mail til Ritzau, at politiet forsøger at komme så bredt ud som muligt med budskabet om at holde afstand og vise hensyn.

- Derfor bruger vi mange forskellige kommunikationskanaler. Vi har alle et ansvar for at stoppe smittespredningen, og det kræver, at vi hver især tager ansvar og følger myndighedernes råd, skrev han.

Fredag var det via eBoks, at næsten alle danskere over 15 år fik besked fra myndighederne.

Sundhedsstyrelsen valgte nemlig at udsende et brev, som fortalte om symptomerne på Covid-19, og hvordan man skal agere for at bidrage til at begrænse smitten med coronavirus.

Politiets sms kommer efter flere dage med godt vejr, hvor der har været flere episoder med folk, som i parker, på strande og andre steder udendørs er stimlet sammen i grupper på mere end de ti tilladte personer.

Foreløbig har politiet ikke sigtet nogen for at samles for mange udenfor, men det kan udløse en bøde på 1500 kroner, hvis ikke man makker ret.

/ritzau/