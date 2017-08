Danske Morten Andersen får søndag den ultimative NFL-hæder

AMERIKANSK FODBOLD: Natten til søndag dansk tid skriver Morten Andersen fra Struer sig ind i amerikansk sportshistorie.

Det sker, når den danske NFL-legende bliver indlemmet i Pro Football Hall of Fame.

310 personer, der har gjort en forskel enten på eller uden for en NFL-bane, er gennem tiden blevet valgt ind i Hall of Fame, men kun én anden kicker har fået en plads.

Nemlig norske Jan Stenerud, der blev valgt ind i 1991.

At Morten Andersen nu får en plads i Hall of Fame er større, end folk i Danmark helt forstår.

Det mener Claus Elming, tv-vært og medejer af netmediet GulKlud.dk, der skriver om amerikansk fodbold i Danmark og USA.

- Det er en enorm præstation.

- Han er som kicker ikke en af de højt profilerede spillere, og det har gjort det ekstra svært at komme i Hall of Fame, siger han.

Det er en komité på 48 personer, der hvert år i februar vælger, hvem der skal indlemmes i amerikansk fodbolds fineste selskab.

Størstedelen af dem, som bliver valgt, er enten angrebs- eller forsvarsspillere.

- Men det var umuligt for Hall of Fame-komitéen ikke at kigge på Morten Andersen og sige, "ham her han fortjener det om nogen", siger Claus Elming.

Ifølge ham har Morten Andersen været en væsentlig årsag til, at amerikansk fodbold er blevet mere og mere populært i Danmark.

- Hans succes og det, at han spillede mange sæsoner i NFL, har været med til at sætte amerikansk fodbold på landkortet i Danmark. Ikke kun som en tv-sport, men også som noget både unge og for den sags skyld også ældre mennesker dyrker, siger Claus Elming.

Morten Andersen bliver natten til søndag dansk tid indlemmet i Pro Football Hall of Fame ved en ceremoni i byen Canton i den amerikanske delstat Ohio, hvor Hall of Fame-museet ligger.

Han bliver blandt andet indlemmet sammen med de tidligere NFL-profiler LaDainian Tomlinson, Terrell Davis, Kurt Warner og Jason Taylor.

/ritzau/