Fie Udby må afbryde træningslejr før tid

ROSPORT:OL-forberedelsen for blandt andre Fie Udby Erihcsen fra Hobro er blevet slået ud af kurs af udbruddet af coronavirus.

De danske landsholdsroere har således valgt at rejse hjem fra en træningslejr i Portugal før tid. Det sker, efter at myndighederne fredag anbefalede alle danskere i udlandet at rejse hjem.

Det skriver Dansk Forening for Rosport i en pressemeddelelse.

Det danske rolandshold har været i Portugal siden 4. marts, og det var planen, at træningslejren skulle fortsætte frem til 8. april med en uges pause indlagt.

Men de planer er altså nu blevet skrottet.

- Det er meget ærgerligt, at vi var nødt til at tage denne beslutning, siger sportschef Finn Trærup-Hansen i pressemeddelelsen.

- Vi har haft meget gunstige betingelser for at forberede os i Portugal, roerne har været meget glade for at være dernede, og der har ikke været nogen sygdom i truppen.

Danskerne skal i april sende deres udstyr til Japan forud for OL i Tokyo. Det er blandt andet også usikkerheden omkring logistikken i den forbindelse, der har fået roerne til at tage hjem.

- Vi havde diskuteret, om vi skulle være blevet til tirsdag, hvor Fisa (Det Internationale Roforbund, red.) kommer med en opdatering i forhold til den videre sæson og tiltag i forhold til coronavirusset.

- Men rejsesituationen og muligheden for at få materiel hjem rummer mange usikkerhedsmomenter i øjeblikket, siger Finn Trærup-Hansen.

De danske roere og ledere vender hjem i to grupper. Fie Udby Erichsen er en del af den første gruppe, der lander i Kastrup søndag 14.45.

/ritzau/