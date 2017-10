Danske OL-sølvvindere står frem som kærester

DANMARK: Damedoublen Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen har de seneste år skabt store resultater som par på badmintonbanen.

Uden for banen har de imidlertid dannet par i endnu længere tid, fortæller de tirsdag i tv-programmet Go’ Morgen Danmark ifølge TV2’s hjemmeside.

Det sker i forbindelse med, at bogen "Det unikke makkerskab" udkommer. Bogen handler om netop deres partnerskab på og uden for banen.

Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen har sammen vundet blandt andet sølv ved OL og VM foruden en række internationale turneringer.

Christinna Pedersen mener, at det har hjulpet dem på banen, at de har været kærester siden 2009.

- Jeg tror, en af grundene til, at vi er blevet så gode til damedouble, er, at vi også er kærester. Vi har en stor kærlighed til hinanden og elsker også at spille double sammen. Den glæde, mange har lagt mærke til, når vi spiller på banen, er på ingen måde påtaget. Vi synes virkelig, at det er fedt at få lov at spille og opleve det her sammen, siger hun til Go’ Morgen Danmark.

Når Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen har ventet en del år med at indvie offentligheden i deres forhold, skyldes det flere ting, fortæller de.

Parret ville først og fremmest gerne anerkendes for deres resultater.

Derudover har der været nogle sikkerhedsmæssige overvejelser, eftersom parret rejser meget til turneringer rundt omkring i verden, herunder i muslimske lande.

- Derfor havde vi truffet et valg om, at vi ikke ville fortælle om forholdet, før vi var modne til det rent sportsligt. Vi skulle ligesom være parate til at vælge nogle lande fra, hvis vi ikke føler, at sikkerheden er i orden, siger Kamilla Rytter Juhl.

