Danske reserver smider stor føring og taber til Frankrig

BUDAPEST:Danmarks håndboldlandshold så ud til at kunne gå på vandet i det meste af onsdagens EM-kamp mod Frankrig.

Femmålsføringen i anden halvleg til det reservespækkede danske hold var dog ikke nok til at holde de olympiske mestre fra at tage de to point.

Frankrig vandt til sidst 30-29 og er som gruppevinder videre til fredagens semifinale mod Sverige, mens Danmark skal op imod Spanien.

Allerede før kampen var danskerne sikret en plads i turneringens næste fase, og det tillod Nikolaj Jacobsen at give stamspillerne Mikkel Hansen, Mathias Gidsel og Magnus Saugstrup en fridag.

Niclas Kirkeløkke og Jacob Holm viste fra start vejen med en storm af scoringer, mens Kevin Møller nok en gang viste, at han er et bundsolidt supplement til Niklas Landin i målet.

Men de gode takter fra første halvleg og et godt stykke ind i anden blev modsvaret af skarpskytterne Dika Mem og Hugo Descat, som skød Frankrig videre.

Frankrig tog sin første og eneste føring med halvandet minut igen, og det var nok til at fravriste Island den anden semifinalebillet.

Med semifinalebilletten i bagagen kunne danskerne ellers spille frit, og særligt Holm og Kirkeløkke greb taktstokken.

Danmark kom stort set til en stor chance i hvert angreb, og samtidig blev Frankrig fanget i et par kontrastød, der sendte Danmark foran 5-1.

Det tvang franskmændene til at tage en tidlig timeout, og den havde tilsyneladende effekt.

Romain Lagarde reducerede tre minutter senere til 4-6, og Frankrig begyndte så småt at finde vej forbi Kevin Møller.

Men danskerne fastholdt et hurtigt tempo i angrebet, og Holm og Kirkeløkke var nærmest ustoppelige.

Det hjalp dog også, at de franske målmænd Wesley Pardin og Vincent Gérard kun reddede ét forsøg tilsammen i første halvleg.

Da de første 30 minutter var gået, stod Holm og Kirkeløkke hver noteret for seks scoringer, og så var der plads til, at Nikolaj Jacobsen kunne sende et skævt smil efter dem, da de glemte at afslutte inden tidens udløb i slutningen af første halvleg.

Landin afløste fra starten af anden halvleg en ellers velspillende Møller, og Johan Hansen, der mandag vendte tilbage efter en skadespause, erstattede Lasse Svan.

Men Kirkeløkke og Holm var stadig på banen, og de fortsatte, hvor de slap i første halvleg, med de første danske mål efter pausen.

Desværre for danskerne begyndte de franske skytter også at få bedre fat.

Landin reddede blot ét af de første syv skud mod hans mål, og den danske føring skrumpede til tre mål.

Men netop som Møller begyndte at tage træningsdragten af på bænken, stemplede Kiel-keeperen ind med to store redninger.

Tre raketter fra Dika Mem sørgede dog for, at Danmark ikke kom foran med mere end fem mål, og de danske skud fra distancen begyndte pludselig at ramme forbi skiven.

Selv om dansk-islandske fansymbiose i MVM Dome forsøgte at forhindre det, reducerede Mem føringen til et enkelt mål med syv minutter igen.

Det satte for alvor de danske reserver på prøve, og med fire minutter igen kom Frankrig for første gang siden 0-0 på omgangshøjde, da der blev udlignet til 28-28.

Halvandet minut før tid hamrede Dika Mem sit ottende mål i kassen til 30-29, og målet sørgede endegyldigt for, at Danmark ikke fik andet end spilletid til reserverne med fra kampen.

/ritzau/