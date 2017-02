HERNING: Det er mange gode sange blandt de 10 bud på årets Melodi Grand Prix vinder, så konkurrencen bliver skarp, når DR lukker op for den 47. udgave af Dansk Melodi Grand Prix. Det mener Danske Spils oddsansvarlig Peter Emmike Rasmussen, efter han har gennemlyttet alle sangene, da de blev frigivet mandag formiddag.

Den dansk-australske sangerinde Anja vil være naturlig at tage med i favoritfeltet, eftersom hun blev nr. to sidste år. Det indikerer odds 4,5 også, men hun får skarp konkurrence, vurderer Peter Emmike Rasmussen.

-Sada Vidoo med Northern Lights til odds 2,75 og Ida Una med One til odds 3,50 er skarpe konkurrenter til Anja. Sada Vidoo optræder som en syngende dukke, og synger rigtig godt. Vi har også tidligere set internationale vindere, som var klædt ud, bl.a. i form af finske Lordi og Østrigske Conchita Wurst, der begge vandt det internationale Grand Prix. Men det kan også gå den helt anden vej.

- Ida Unas sang er rigtig god, men hun har den ulempe, at hun synger som den første. Oftest ser vi, at det bliver sange i midten eller i slutningen af showet, der vinder. Men om det bliver en ulempe denne gang? Det må vi se, siger Peter Emmike Rasmussen.

Genkendeligt omkvæd

Han forklarer, at netop de sange har nogle af de ting, der ofte er med til at skabe en vindersang til Melodi Grand Prix.

- Det er vigtigt, at sangen har et godt, genkendeligt omkvæd, og at sangeren rent faktisk kan synge, og det har vi først kunne høre mandag. Teksten til sangen er også vigtig, men genkendeligheden er mest vigtig. Tænk på Basim og "Cliche Love Song". Her kunne publikum nærmest synge med efter allerede at have hørt den én gang. Det betyder noget for, om folk stemmer på sangen, siger Peter Emmike Rasmussen.

Der kan dog ske meget på vej til finalen og i første omgang skal 7 af de 10 sange sende ud, og hvem det bliver, har oddssætterne flere bud på.

- Vi tror, det bliver en af de tre, der vinder. Men der er også nogle outsidere, for der er en fagjury, der bestemmer 50 pct., og så kan en deltager som Johanna Beijbom med sangen A.S.A.P. til odds 13,00 lige pludselig være i spil på trods af, at deltagere fra udlandet normalt ikke klarer sig så godt i Dansk Melodi Grand Prix, siger Peter Emmike Rasmussen.