Danske spillere får solid EM-bonus i trøstepræmie

KØBENHAVN:De danske landsholdsspillere får en solid trøstepræmie med sig hjem efter EM-exittet mod England.

Hver spiller kan således notere sig 1.761.077 kroner ekstra på bankbogen i EM-bonus.

1.628.000 kroner for at nå til semifinalen, og 133.077 kroner i ekstra sejrsbonus for 4-1-sejren over Rusland i gruppespillet.

Sejrene i knockoutrunderne gav ikke ekstra bonus.

Allerede før EM-slutrunden lagde Spillerforeningen beløbene ud på sin hjemmeside, da der var indgået en aftale med Dansk Boldspil-Union (DBU).

Spillerne og DBU deler EM-indtægterne ligeligt imellem sig, oplyste Spillerforeningen også i samme ombæring.

DBU får omkring 156 millioner kroner af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) for deltagelsen ved EM ifølge Uefas egne tal, der blev offentliggjort før EM.

DBU var garanteret 69 millioner kroner (9,25 millioner euro) for at deltage ved EM.

Sejren over Rusland i gruppespillet og avancementet fra gruppespillet udløste henholdsvis 11 og 15 millioner kroner, mens sejrene over Wales og Tjekkiet gav henholdsvis 24 og 37 millioner kroner.

Det engelske medie The Telegraph har for nylig skrevet, at præmiepengene er sat lidt ned på grund af coronapandemien og dens konsekvenser.

Ifølge mediets tal indkasserer DBU i underkanten af 140 millioner kroner, hvilket Uefa ikke har bekræftet.

Spillernes fællespulje blev allerede før EM fratrukket en fem millioner kroner stor donation til forskellige formål i børnefodbolden samt en million til fanaktiviteter.

