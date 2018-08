Mie Ø. Nielsen finaleklar ved EM

GLASGOW: Det danske medaljehåb Rikke Møller Pedersen svømmede sig mandag aften i finalen i favoritdisciplinen 200 meter brystsvømning ved langbane-EM i Glasgow.

Danskeren leverede tredjebedste tid i de to semifinaler, og Rikke Møller Pedersen svømmede i tiden 2 minutter 27,29 sekunder.

Specielt på de sidste 50 meter leverede Rikke Møller Pedersen større fart, end tilfældet var i det indledende heat, og hun ser frem til finalen.

- Det føltes godt.

- Trætheden var heldigvis ikke den samme. Det afspejlede den stabile svømning, jeg ved, jeg kan præstere. Jeg kan noget teknisk, som man ikke ser andre steder, og det vil jeg holde fast i, siger Rikke Møller Pedersen ifølge TV2 Sport.

Hun bliver eneste dansker i finalen, da det ikke lykkedes for Thea Blomsterberg at svømme sig videre fra sin semifinale i samme disciplin.

Blomsterberg var i bassinet før Rikke Møller Pedersen, og den 16-årige svømmer leverede en tid, der rakte til en femteplads i sin semifinale.

I 100 meter rygsvømning var nordjyske Mie Ø. Nielsen eneste danske deltager i en semifinale, da både Julie Kepp Jensen og Victoria Bierre ikke kvalificerede sig videre fra de indledende heats.

Som forventet svømmede Mie Ø. Nielsen sig mandag aften også i finalen med fjerdebedste tid i de to semifinaler.

Danskeren blev nummer tre i sin semifinale med tiden 59,89 sekunder.

- Det var overraskende nemt. Jeg prøvede at holde den samme frekvens hele vejen. Der er meget mere at give af, håber jeg. Jeg ved, at jeg sagtens kan slå de piger. Det har jeg gjort før.

- Jeg svømmede ikke op til mit bedste, og det er altid tæt. I morgen skal den bare have fuld gas, siger Mie Ø. Nielsen ifølge TV2 Sport.

/ritzau/