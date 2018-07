Nordjysk Tour-stjerne dropper Danmark Rundt

CYKLING: Publikum må kigge langt efter de danske Tour de France-ryttere i etapeløbet PostNord Danmark Rundt, der begynder i Aalborg i næste uge.

Ingen af de fem danskere, der i disse dage pukler på landevejene i Frankrig kan få en deltagelse i hjemlandets største cykelløb til at passe ind i kalenderen.

- Oprindelig var det på mit program, men jeg har valgt at sige nej, for jeg synes simpelthen, det ligger for tæt på afslutningen på Tour de France, siger Michael Valgren.

Med hans afbud mister løbet en af dets største profiler i de senere år. Valgren vandt Danmark Rundt i både 2014 og 2016 og blev nummer to sidste år.

- Jeg ville egentlig elske at køre Danmark Rundt, for det er en kæmpe fest. Og det ville være sjovt lige efter Touren, fordi der har været så meget fokus på os. Men det bliver desværre ikke i år.

Der er mindre end tre døgn fra Tour de France-afslutningen på Champs-Élysées i Paris til Danmark Rundt-starten i Aalborg.

- Jeg har tidligere kørt Danmark Rundt lige efter Touren, men jeg kunne mærke, at jeg ikke ville være helt motiveret nok til det, erkender Valgren.

Skal samle kræfter

I stedet for at køre Danmark Rundt skal han holde en lille pause og samle kræfter til Binck Bank Tour i Holland. Det er et World Tour-løb og rangerer dermed højere end Danmark Rundt.

Her er også Magnus Cort med, men forinden skal han forsøge at vinde EM i Glasgow, hvor han er én af de otte, som landstræner Anders Lund har udtaget til det danske landshold.

På Jakob Fuglsangs program står Arctic Race of Norway midt i august som første opgave efter Tour de France. Siden skal han efter planen køre Vuelta a España som forberedelse til VM.

Heller ikke Søren Kragh Andersen og Jesper Hansen er til start i Danmark Rundt, hvor Astana dog kommer med et dansk Tour de France-islæt i form af sportsdirektør Lars Michaelsen

/ritzau/