Danske VM-spillere: Kroatien ser stærke ud

FODBOLD: Kroatiens præstationer ved VM i fodbold aftvinger respekt blandt de danske VM-spillere, som selv får fornøjelsen af at møde kroaterne i ottendedelsfinalen søndag i Nisjnij Novgorod.

Det siger flere af de danske spillere, som dog ikke selv havde mulighed for at se tirsdagens Kroatien-kamp mod Island, hvor Kroatien sikrede sig førstepladsen i gruppe D med en 2-1-sejr.

Kroatien har ifølge Nicolai Jørgensen været VM’s bedste hold indtil videre.

- Det er en svær modstander. Det har nærmest været det bedste hold til VM indtil videre. Derfor bliver det en kamp med en masse udforinger for os, men også en kamp vi godt kan vinde, siger angriberen.

Thomas Delaney så Kroatien som et stærkt hold før slutrunden, og han er kun blevet mere imponeret efter at have set dem spille.

- Kroatien er et godt hold, og de har overrasket mig endnu mere, end jeg havde forventet.

- De så virkelig stærke ud mod Argentina (3-0-sejr, red.), så de er langt fra en ønskemodstander, men det kan man heller ikke forvente at få, for der er ikke mange hold tilbage, siger Thomas Delaney.

Andreas Cornelius har set højdepunkter fra Kroatiens kampe, og det har været nok til at danne et indtryk af Kroatien som en stærk modstander.

- Jeg har ikke set dem i en hel kamp endnu, jeg har kun set højdepunkterne fra deres kampe, og der ser de ret gode ud. Umiddelbart er det stærkt at have slået Argentina og været gået videre som etter.

- Men vi kommer ikke bare til at lægge os ned. Vi ved, at vi har gode muligheder for at slå dem, for vi har ikke tabt i 18 kampe i træk, siger Cornelius.

Christian Eriksen ser heller ingen grund til at frygte kroaterne.

- Det er lige meget, hvem vi møder. Der er ikke nogen, vi frygter. Det er en kamp, hvor alt kan ske, siger Eriksen.

Han påpeger dog, at danskerne skal have en hurtig og præcis omgang med bolden mod Kroatien, for langsomt spil og fejl vil blive straffet.

- Mod Kroatien skal vi selv spille hurtigt, ellers bliver vi kørt over, siger Christian Eriksen.

