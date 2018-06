Danske VM-spillere: Vi skal gå efter at vinde VM

FODBOLD: Danmark vinder højest sandsynligt aldrig VM i fodbold, men der er trods alt en lille chance.

Selv om de danske landsholdsspillere har fuld fokus på søndagens ottendedelsfinale mod Kroatien, så drømmer flere af dem om at rejse hjem fra Rusland med VM-trofæet.

- Vi er med for at vinde. Det skal man være. Vi skal have en tro på, at det kan blive noget rigtig vildt for os og Danmark, siger Mathias "Zanka" Jørgensen.

- Man gå ikke bare ind i en turnering for at være med, siger han.

Forsvarsspilleren synes, at målmand Kasper Schmeichel var god til at sætte ord på ambitionen før afrejsen til VM. I 2016 siden vandt Schmeichel overraskende det engelske mesterskab med Leicester.

- Der er uden tvivl bedre hold end Danmark blandt de sidste 16 til VM. Men der var også bedre hold i Premier League end Leicester det år, de vandt.

- Der var sikkert også bedre hold end Huddersfield, der burde være blevet oppe i Premier League i år, siger Mathias "Zanka" Jørgensen, der før denne sæson skiftede fra FC København til oprykkerholdet Huddersfield.

Angriberen Andreas Cornelius kan sagtens forstå både "Zanka" og Schmeichels tankegang. Han peger samtidig på, at landsholdet ikke har tabt en kamp i 20 måneder.

- De har ret i, at vi kan vinde VM. Vi har ikke tabt i 18 kampe i træk, og det er et godt udgangspunkt for at vinde VM. Vi skal bare spille fire kampe mere, hvor vi ikke taber.

- Det vil være en kæmpe overraskelse, men der er sket større overraskelser i fodbold, siger Cornelius.

- Det handler om, at koncentrere sig om de kampe, som kommer. Det ser okay ud at møde Kroatien, og så må vi tage den derfra, siger han.

Landstræner Åge Hareide synes, det er lidt for tidligt at tale om VM-guld før ottendedelsfinalen.

- Det er fint at være optimistisk, men vi må være realistiske. Jeg tror, at det bliver svært, siger nordmanden.

Søndagens ottendedelsfinale mod Kroatien spilles søndag i Nisjnij Novgorod.

/ritzau/