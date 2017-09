Dansker forbereder sig på Irma: Det begynder at krible i maven

Orkanen Irma nærmer sig Den Dominikanske Republik, og "det er begyndt at suse i skørterne".

Det fortæller danske Jane Hyllested Krogh, der har boet med sin familie i byen Costambar på øens nordkyst siden 2015.

- Der kommer nogle gevaldige vindstød, og der kommer meget vand og slagregn.

- Så vi får det også ind, selv om vi har lagt håndklæder ned alle steder, tapet vores vinduer til og fjernet alt, der var løst udenfor - havemøbler og så videre, siger hun.

- Jeg kan faktisk næsten ikke se nabohuset lige i øjeblikket.

Klokken er lidt i ni torsdag morgen lokal tid, da Ritzau taler med Jane. Der er altså stadig nogle timer, til orkanen for alvor ventes at gå i land.

Alligevel gik strømmen i huset allerede klokken halv fem om morgenen, og siden er vejret blevet værre og vildere.

Irma, der er en kategori 5-orkan, har allerede skabt et spor af ødelæggelse på sin vej.

Med vindhastigheder på op mod 300 kilometer i timen, er orkanen en af de stærkeste storme, der nogensinde er blevet registreret i Atlanterhavet.

Otte personer har indtil videre mistet livet, siden Irma for første gang gik i land på øen Barbuda. Og dødstallet ventes at stige.

I Den Dominikanske Republik har Jane Hyllested Krogh derfor taget en række forholdsregler.

- Vi har fyldt bilen med benzin, fordi der kan være problemer med at få benzin, alt efter hvor mange skader der bliver på vejene.

- Og vi har en køleboks stående med is i, fordi strømmen er gået.

Trods forberedelserne begynder nerverne så småt at kunne mærkes.

- Det begynder at krible lidt i maven, siger Jane Hyllested Krogh.

- Vi bor nok 400-500 meter fra vandet. Det værste scenarie for mig er, hvis der lige pludselig bliver oversvømmet, så tror jeg nok, at jeg begynder at få det rigtig skidt.

- Men hvis det går helt galt, må vi bare krybe sammen i badeværelset, tilføjer hun.

/ritzau/