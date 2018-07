Dansker i Grækenland: Vores hotel var indhyllet i røg

Flere danske turister har fået en voldsom oplevelse på deres ferie til Grækenland. En af dem er Court Møller, som er på ferie og befinder sig i byen Rafina nær Athen.

Han fortæller, at deres hotel nær vandet i Rafina på kort tid mandag blev indhyllet i røg fra skovbrande, der hærger i området. Først så det ud til, at de ikke ville blive påvirket af brandene, men så vendte vinden, fortæller han.

- Hotellet og havnen, der ligger 200 meter fra, hvor vi bor, bliver fuldstændig indhyllet i røg. Så vi pakker vores tasker, for hvis det skulle blive nødvendigt.

- Men vi får at vide, at vi bare skal blive på hotellet. Så tager vi noget at spise, for det er helt umuligt at gå ned i byen, siger han.

Her oplever han og familien branden meget tæt på. Men det bliver ikke nødvendigt for dem at blive evakueret.

- Så kan vi ud fra vinduet se flammer, der er 20-30 meter høje, lige nord for byen mod strandområdet. Det er måske en halv til en en hel kilometer væk.

- Vi føler os ikke usikre på nogen måde. Men det er selvfølgelig en ret voldsom oplevelse at se det så tæt på, siger Court Møller, der tirsdag som planlagt er klar til at rejse hjem igen fra ferien.

Mandag aften var der på grund af brandene stor aktivitet i byen, hvor flere af beboerne i området sejlede væk fra, fortæller han. Tidligt tirsdag morgen er der dog fredeligt, og ingen røg eller brande at se.

Det er to store skovbrande på hver sin side af Athen, der forårsagede evakueringen. Brandene er ude af kontrol, lyder meldingen. Mindst 20 personer er omkommet i flammerne.

Den første brand startede i en fyrretræsskov tæt ved kystbyen Kineta, der ligger 50 kilometer vest for Athen. Den anden store brand brød ud i Penteli-området nordøst for Athen mandag eftermiddag.

Det har fået Udenrigsministeriets Borgerservice til at råde personer, der er i nærheden af brandene, til at udvise forsigtighed og følge vejledning fra lokale myndigheder.

/ritzau/