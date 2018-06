Dansker vandt kongeetape i Schweiz Rundt

SCHWEIZ: Den danske cykelrytter Søren Kragh Andersen (Sunweb) vandt torsdag 6. etape af Schweiz Rundt.

Det er den anden danske etapesejr i løbet, efter at også Christopher Juul-Jensen vandt en etape tidligere på ugen. Den kom i hus på tirsdagens 4. etape.

Søren Kragh Andersen gik tidligt i udbrud på det, der på forhånd blev udråbt som løbets kongeetape.

Og han holdt hele vejen, mens flere andre ikke kunne hænge på. Blandt andre måtte Magnus Cort (Astana) slippe på etapens anden hårde stigning udenfor kategori.

Søren Kragh Andersen havde is i maven og ventede til det helt rigtige øjeblik med at komme med sit afgørende angreb, og det holdt hele vejen til mål.

- Det er lidt uvirkeligt for mig. Det havde jeg ikke regnet med, jeg er super glad.

- Jeg er glad for, at holdet gav mig denne chance for at komme med i et udbrud. Det er en stor lettelse for mig at vinde denne etape, siger Søren Kragh Andersen til TV2 Sport.

Han var overrasket over, at ingen af de øvrige udbrydere kunne følge med ham til slut.

- Jeg ventede, og så gravede jeg dybt. Jeg havde gode ben, og det var super hårdt, for jeg er jo en ret tung dreng, påpeger Søren Kragh Andersen.

- Jeg stolede på mig selv, og det gav bonus. Det er det største individuelle resultat for mig i karrieren, siger han.

Richie Porte (BMC) udbyggede sit forspring i det samlede klassement./ritzau/