Dansker vinder over 13 millioner kroner i Eurojackpot

KØBENHAVN: Danmark har fået endnu en lottomillionær, oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

En spiller har fredag vundet over 13 millioner kroner på en Eurojackpot-kupon, der er købt i Kvickly på Stationsporten i Albertslund.

Og man behøver ikke at have alle tal rigtige på en lottokupon for at vinde den store gevinst.

I fredagens trækning lykkedes det ingen spillere at ramme samtlige de udtrukne tal.

Den heldige dansker vandt andenpræmien, som udløser en gevinst på 13.188.118 kroner.

I næste uge er der 424 millioner kroner i puljen for førstepræmien i Eurojackpot.

I november sidste år vandt en nordjysk mand 148 millioner kroner i Eurojackpot. Den største lottogevinst herhjemme blev vundet i 2015 og lød på 315 millioner kroner.

/ritzau/