Danskere sejrer i holdturnering på European Tour

Thorbjørn Olesen og nordjyske Lucas Bjerregaard hentede sammen en turneringssejr på European Tour i golf.

LONDON: De danske golfspillere Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard kunne søndag juble, da sejren i European Tour-turneringen Golf Sixes var en realitet.

Danskerne sejrede i finalen med 3-1 over det australske par Sam Brazel og Scott Hend, og dermed blev danskernes weekend med mange kampe afsluttet på fornemste vis.

Turneringen blev spillet i England efter et nyt koncept, hvor de bedste spillere fra 16 lande deltog.

Lørdag blev der spillet gruppespil, hvor de to bedste hold avancerede fra hver af de fire grupper.

Det skete for de to danskere, der derfor blev klar til at spille kvart-, semi- og finale søndag, hvor de altså gik hele vejen.

Konceptet bød på intense kampe weekenden igennem, hvor der blev spillet seks huller per kamp, hvor banens par var 24.

Begge spillere fra hvert hold slog bolden ud, og den bedste bold blev valgt, hvorefter der blev slået på skift i hvert opgør.

En sejr gav tre point, mens uafgjort gav et enkelt point.

Danmark slog først det franske hold i kvartfinalen, hvorefter Italien ventede. Det blev også til sejr, inden Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard til sidst sejrede over australierne i finalen.

/ritzau/