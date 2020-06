Danskere testes coronapositive igen efter flere uger

KØBENHAVN:Personer, der har overstået infektion med coronavirus, er testet positive igen efter flere uger.

Det viser foreløbige resultater fra svælgprøver foretaget på Aarhus Universitet. Det skriver TV2.

De positive testresultater kunne man se for omkring 20 procent af 200 testpersoner.

Resultaterne kommer bag på Martin Tolstrup, der er læge og lektor i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet.

Han er en af de forskere, der står bag studiet.

- Vi er ret overraskede over den høje andel, der fortsat er positive.

- De her prøver er foretaget, mindst fire uger efter at personerne er blevet meldt raske, og derfor forventede vi ikke, at så mange stadig havde virus i kroppen, siger Martin Tolstrup til TV2.

Svælgprøverne fra de danske coronapatienter er indsamlet i forbindelse med et studie, som undersøger udviklingen af antistoffer efter en coronavirusinfektion.

Testpersonerne fik både tappet blod og foretaget en podning for at se, om virus eller dele af virus fortsat var at finde i svælget.

Hos nogle fandt man ifølge forskeren en "ikke ubetydelig mængde virus".

Selv om informationen er ny i Danmark, er Danmark dog ikke det eneste sted, hvor der er påvist coronasmitte, flere uger efter overstået sygdomsforløb.

I slutningen af april var det ligeledes tilfældet for otte personer på Færøerne.

Dengang understregede landslæge Lars Fodgaard Møller over for DR, at der ikke var tale om, at personerne var blevet smittet igen.

Også rapporter fra Sydkorea har vist samme billede med positive coronatest hos personer, der tidligere har været syge med coronavirus.

Forskerne skal nu til at finde ud af, hvad man kan bruge den nye viden til.

Ifølge Martin Tolstrup er der ikke på nuværende tidspunkt grund til at tro, at de "raske" virusbærere fortsat smitter.

/ritzau/