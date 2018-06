Danskerne bruger mere tid på nyheder på mobilen

De danske smartphoneejere bruger næsten dobbelt så lang tid om dagen på nyheder på mobilen som for et år siden.

Det viser en ny analyse, som blandt andet afdækker danskernes mobiladfærd, skriver Danske Medier Research, Kreativitet & Kommunikation og Kantar Gallup i en pressemeddelelse.

Ifølge undersøgelsen bruger den danske smartphoneejer på en gennemsnitlig dag 17 minutter på nyheder på mobilen. Det er en stigning i forhold til sidste år, hvor analysen viste, at mobilejerne brugte ni minutter om dagen.

Det stigende forbrug af nyheder på mobilen viser sig ikke kun ved, at danskerne bruger længere tid per læsedag. Flere læser også oftere nyheder via der smartphone.

Og selv om nyhedsforbruget på mobilen er steget, betyder det ikke, at antallet af dage, der læses nyheder på andre enheder er faldet.

Således bruger danskerne i analysen flere dage end før om året på at læse nyheder på tablet, mens forbruget på computeren ser ud ligesom sidste år.

Ifølge analysen bruger den gennemsnitlige smartphoneejer cirka en time og tre kvarter på medier på mobilen om dagen. Det meste af tiden bruges på de sociale medier.

Således bruger danskerne på en gennemsnitlig dag 33 minutter på de sociale medier, 32 minutter på radio og musik, 26 minutter på tv og video også altså 17 minutter på nyheder.

/ritzau/