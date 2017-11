Danskerne er flittige til at betale med mobilen

DANMARK: Danskerne har den nordiske førertrøje på, når det gælder om at bruge mobiltelefonen til at betale for varer eller overføre penge til vennerne.

Det viser en undersøgelse af de nordiske forbrugeres mobilvaner, som rådgivningsfirmaet Deloitte står bag.

Undersøgelsen viser, at hver tredje dansker har prøvet at bruge telefonen til betaling for varer i en fysisk butik. For Sverige, Norge og Finland er den tilsvarende procentdel 26, 10 og 6 procent.

Der er flere grunde til, at vi er førende, vurderer Frederik Behnk, director og afdelingsleder i Deloitte.

- Vi har en høj andel af smartphonebrugere i Danmark. Samtidig har vi nogle pengeinstitutter, der har været flittige til at danne grundlag for, at vi kan lave mobile transaktioner nemt og enkelt. Og det er nok en af årsagerne til, at vi - lige nu i hvert fald - er foran de andre nordiske lande.

Han mener, at Danmark er godt på vej til at blive et af verdens første kontantløse samfund.

Det kommer ifølge afdelingslederen til at betyde store forandringer i detailhandelen.

- Mange butikker vil sandsynligvis blive indrettet med en mindre bemanding og mere selvbetjening fremover, siger Frederik Behnk.

Brugen af mobile betalinger kommer også til at få betydning for eksempelvis bekæmpelse af sort arbejde.

- Myndighedernes mulighed for at kunne afklare pengestrømmene bliver meget nemmere, og derfor vil mængden af sort arbejde sandsynligvis kunne reduceres, siger Frederik Behnk med henvisning til de elektroniske fodspor, som transaktionerne efterlader.

5000 personer mellem 18 og 75 år fra Danmark, Norge, Sverige og Finland har deltaget i undersøgelsen.

/ritzau/