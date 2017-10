Danskerne har købt bolig for 130 milliarder kroner i år

DANMARK: Danskerne har brugt mere end 130 milliarder kroner på boliger i de første tre kvartaler af 2017. Det er 16 procent mere end i samme periode sidste år. Det viser nye tal fra Boligsiden.dk for handelsaktiviteten på boligmarkedet.

- Når renten er så lav, som den er, mindsker det købernes omkostninger til at låne penge, og det øger det råderum, de har til at købe bolig. Det giver en generel optimisme på markedet, der øger antallet af handler og konkurrencen om boligerne, og det presser priserne i vejret. Derfor ser vi nu, at danskerne bruger mange flere penge på boliger end tidligere, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Det er ikke kun det beløb, vi bruger på boliger, der er steget. I de første tre kvartaler af i år er antallet af handler også steget. Stigningen for huse lyder på 10 procent, 27 procent for fritidsboliger og 32 procent for ejerlejligheder.

Fald i salget af ejerlejligheder Der er altså massive stigninger i antallet af handler - især på ejerlejligheder. Men ser vi i stedet alene på salget af ejerlejligheder i tredje kvartal af 2017, er der derimod sket et lille fald på lidt over 100 handler i forhold til tredje kvartal af 2016. Det sker, selv om der i perioden er handlet for flere penge end sidste år.

- Det interessante ved faldet er, at det især er i Aarhus og dels i København, at antallet af handler falder. De byer, der traditionelt har drevet markedet for lejligheder, tager altså en lille puster lige nu. Men fordi priserne her er steget henholdsvis små seks og godt 12 procent, er faldet i antallet af handler i tredje kvartal ikke nok til at ændre på, at der bliver brugt flere penge på ejerlejligheder end tidligere, forklarer Birgit Daetz.

2017 bliver rekordår Til trods for at markedet for ejerlejligheder i tredje kvartal ikke har kunnet leve op til antallet af salg i samme periode i 2016, så er Birgit Daetz optimistisk på vegne af resten af 2017 i forhold til muligheden for at overgå den sum, danskerne brugte på boliger sidste år.

- I hele 2016 brugte danskerne 149 milliarder kroner på boliger, så vi er allerede tæt på det resultat i år. Fremskriver vi salget af villaer og rækkehuse, vil det alene kunne indbringe de 19 milliarder, der mangler for, at 2017 kan overgå sidste år. Dertil kan vi lægge, den sum vi bruger på ejerlejligheder og fritidsboliger. Bliver 2017, som ventet, bedre end 2016, vil det være rekord for dette årti, siger Birgit Daetz.