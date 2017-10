Danskerne indsamlede 147 millioner til at knække cancer

DANMARK: "Knæk Cancer Live", som lørdag blev vist på TV2, har resulteret i, at der er blevet indsamlet i alt 147 millioner kroner til kampen mod kræft.

En del af pengene er blevet samlet ind rundt omkring i landet i løbet af ugen, før det store show løb over skærmen lørdag.

Resultatet er blandt de største indsamlede beløb i Danmark i de senere år, men det er alligevel noget mindre end sidste års rekord på mere end 160 millioner kroner, skriver Kræftens Bekæmpelse i en pressemeddelelse.

Direktøren i Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen, er tilfreds med resultatet.

- Vi er dybt taknemmelige over den fantastiske opbakning, danskerne igen i år viser kræftsagen – både økonomisk og menneskeligt, siger han i pressemeddelelsen.

Pengene fra indsamlingen sættes i arbejde allerede mandag 30. oktober.

- Det giver håb til de mange kræftpatienter og pårørende, som slås med sygdommen, for "Knæk Cancer" viser, at vi alle tænker og føler med dem, siger Leif Vestergaard Pedersen.

I løbet af den seneste uge har folk rundt omkring i landet samlet penge ind til kampen mod kræft.

Desuden er der givet informationer og rådgivning om kræft på tv og sociale medier.

- Hver en krone tæller, for pengene er med til at sætte afgørende forskning i gang, der ellers ikke ville blive sat i gang. Jeg glæder mig til at kunne trykke på knappen mandag morgen, så de første forskningsprojekter kan komme i gang, siger Leif Vestergaard Pedersen.

Han takker TV2 for at lægge sendeflade til indsamlingen.

- Stor tak til TV2 for igen i år at have ydet en flot indsats – både ved at have medvirket til at oplyse danskerne om kræft og til det flotte indsamlingsresultat.

/ritzau/