Danskerne kan ikke finde rundt i sundt og usundt - ny tv-kanal skal hjælpe dem

KØBENHAVN:Med få klik på nettet kan alt fra rødvin til tandpasta gå fra sundt til livsfarligt.

Den slags modsatrettet sundhedsinformation forvirrer danskerne, viser en undersøgelse fra tænketanken Mandag Morgen og den nye online tv-kanal SundhedsTV, som lanceres tirsdag.

48 procent af de adspurgte erklærer sig enige i, at det er svært at finde rundt i, hvad der er sundt og usundt.

Til sammenligning lå det tal på 25 procent i 2011.

- Der er for mange kilder, som man kan gå til for at få svar på sine spørgsmål. Den ene dag er kaffe sundt, den anden dag er det farligt at drikke mere end tre kopper.

- Det forvirrer, for man kan ikke finde ud af, hvad der er sandt og falsk, forklarer Ida Donkin, som er ph.d. og redaktionslæge på det nyopstartede SundhedsTV.

Kanalen vil med fagfolk i spidsen producere videoer, som er kombineret af personlige historier og faglig viden, til sociale medier som for eksempel Facebook, Google og YouTube.

Emnerne kan ifølge Ida Donkin være alt fra "Sådan fjerner du lus" til "Hvordan er livet med lungekræft?".

Hun mener, at fagfolk på sundhedsområdet har fejlet ved ikke at være til stede, hvor borgerne er.

Kommunikationen om sundhed er nemlig rykket ud af lægehuset og ind på nettet.

- Sundhed er et marked med tunge kommercielle interesser, så der vil være mange, der gerne indtager den arena.

- Men det er uheldigt for brugerne, og enkelte gange til direkte skade, hvis fagligheden og videnskaben ikke er det styrende element, når folk informerer andre om sundhed, siger Ida Donkin.

Tidligere har mange søgt råd hos lægen, som så har fungeret som et filter, der sikrede, at patienten kun blev præsenteret for den viden, som var relevant for vedkommende.

- Men det filter er forsvundet på nettet, og så skal man selv være filter. Det er bare svært, når man ikke har den tunge faglighed og det videnskabelige fundament, siger Ida Donkin.

SundhedsTV er ejet af kommunikations- og reklamebureauet Advice A/S og samarbejder med en række indholdspartnere som patientforeninger og organisationer.

/ritzau/