Danskerne om storkonflikt: Lad slaget gå sin gang

DANMARK: Kommer der omfattende strejker og lockout i den offentlige sektor, skal konflikten have lov til at løbe, til forhandlerne har fundet en løsning.

Dét mener et flertal af danskerne på 60 procent i en ny måling, som analyseinstituttet Wilke har udført for Avisen.dk på baggrund af 1.014 repræsentativt udvalgte danskere.

Omkring hver fjerde - 27 procent - mener, at regeringen hurtigt bør gribe ind og standse konflikten med et lovindgreb.

Signalet fra danskerne kommer på et tidspunkt, hvor fagbevægelsen har varslet strejker for 70.000 offentligt ansatte. Som modtræk har arbejdsgiverne i staten, kommuner og regioner svaret igen med lockoutvarsel af 440.000 lønmodtagere. Bliver storkonflikten til virkelighed, kan danskerne vente vente lukkede skoler og børnehaver, hospitaler på nødblus og tog, der står stille.

Professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet, Henning Jørgensen, mener, at målingen er udtryk for klar tale fra danskerne:

- Det viser, at der er opbakning til konfliktvåbnet i den danske model. Det er et meget stærkt signal om, at man bakker op om den danske model, siger Henning Jørgensen til Avisen.dk.

Det kan dog ske, at billedet ændrer sig, når en eventuel konflikt først er gået i gang, og man begynder at mærke konsekvensen af en storkonflikt, vurderer kommunikationsrådgiver og politisk kommentator Peter Goll.

- Det afhænger samtidig af, hvordan den offentlige debat ser ud på det tidspunkt. Hvis vi får de her følsomme sager med ældre mennesker, der bliver alvorligt klemt, kan det godt ændre holdningen, siger han til Avisen.dk.