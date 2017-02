HELE LANDET: Ændret afføringsmønster, uforklarligt vægttab og længerevarende hoste eller hæshed. Det er tre symptomer, der kan være tegn på kræft. Men trods et stigende fokus på kræft overser danskerne især disse symptomer. Det viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse udført blandt mere end 1000 danskere ifølge en pressemeddelelse.

Ifølge undersøgelsen ville hver anden dansker ikke gå til lægen, hvis de oplevede ændret afføringsmønster i mere end to uger. Omkring hver tredje dansker ville ikke gå til lægen, hvis de oplevede et uforklarligt vægttab, og ligeledes ville hver tredje dansker ikke gå til lægen, hvis de oplevede hoste eller hæshed i mere end en måned.

- Det er bekymrende, at så mange ikke ville reagere på de tre symptomer. Symptomerne kan være tegn på kræft, og derfor er det meget vigtigt, at man går til lægen, hvis man oplever et af dem. Jo før kræft bliver opdaget, desto større er muligheden for, at man bliver helbredt, siger Ulla Axelsen, der er overlæge hos Kræftens Bekæmpelse.

Det forsvinder nok af sig selv

Ser man på, hvorfor danskerne ikke går til lægen med de tre symptomer, så svarer seks ud af ti, at de vil vente og se, om symptomerne forsvinder af sig selv. Samtidig forbinder fire ud af ti slet ikke symptomerne med kræft.

- Mange slår det nok hen, fordi de fleste af os har prøvet, at afføringen ændrer sig, at vægten svinger eller at være hæs og hoste. Derfor forbinder man ikke nødvendigvis de tre tegn med noget alvorligt. For at opdage kræft tidligt, skal vi blive bedre til at kende tegnene og reagere på dem, siger Ulla Axelsen.

Styr på fire ud af syv tegn

Med kampagnen De 7 tegn har Kræftens Bekæmpelse de senere år sat fokus på de syv mest almindelige tegn på kræft, som danskerne skal blive bedre til at kende og gå til lægen med. Fire af tegnene har danskerne nogenlunde styr på. Det handler om uforklarlig blødning, knuder, længerevarende synkebesvær og ændrede modermærker eller sår, der ikke vil hele. Disse symptomer angiver en stor del af danskere, at de vil reagere på ifølge den nye undersøgelse.

- Det er glædeligt, at mange danskere ville reagere hurtigt på fire af de syv tegn, men vi er først i mål, når ingen overser eller ser tiden an for længe, hvis de oplever et symptom, der kan være tegn på kræft. Hvis vi sammenligner os med de øvrige nordiske lande, kan vi se, at svenskere og nordmænd har en bedre kræftoverlevelse end danskere. Forskellen kan blandt andet skyldes, at mange af os er for længe om at gå til lægen, siger Ulla Axelsen.