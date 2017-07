Danskerne tager større lån i sommerhuset

HELE LANDET: Hundredvis af danskere har i sommerens første måneder gjort brug af en ny låneordning, der kan give mere luft i budgettet, når der skal købes sommerhus.

I slutningen af april vedtog et flertal i Folketinget, at sommerhuskøbere kunne låne 75 procent af sommerhusets værdi i et realkreditinstitut.

Og det har over halvdelen af dem, der lånte penge til sommerhuse i Nykredit Bank siden 1. maj, gjort brug af.

- Vi kan først og fremmest se en interesse blandt sommerhuskøberne og sommerhusejerne. Man kan dybest set sige, at danskerne har taget den nye belåning til sig, siger Jeppe Borre, seniorøkonom i Nykredit.

Flere købere

Før maj kunne købere kun låne op til 60 procent i realkreditinstituttet, når der skulle købes sommerhus.

Den nye ordning er ifølge Jeppe Borre især god for dem, der ikke har en stor opsparing eller friværdi i deres helårshus.

Selv om den kun været fungerende i 2,5 måned, viser sommerhusmarkedet tegn på, at flere købere har fået en chance for at komme ind på markedet.

- Når vi ser på sommerhusmarkedet, er aktiviteten højere, end man har set de foregående år. Om det så er den nye belåningsordning, det må vi vente og se, siger han.

Jammerbugt fører an

75-procent-lånene er dog ikke kun blevet rost.

Inden vedtagelsen af låneordningen advarede Nationalbanken mod, at man risikerer at rykke ved tilliden ved danske realkreditobligationer.

I Nykredit forsvarer man dog brugen af lånemuligheden med, at hver enkelt låner individuelt får vurderet sin økonomi, og om et lån realkreditlån på 75 procent er forsvarligt.

Efterspørgslen på 75-procent-lånene ses primært og knap så overraskende i de største sommerhusområder.

Toppen er præget af kommuner som Odsherred og Gribskov på Sjælland, mens Ringkøbing-Skjern, Jammerbugt og Varde fører an i det jyske.

/ritzau/