Danskudviklet antistoftest testes nu på danskere

KØBENHAVN:Forskere i Danmark har udviklet en antistoftest, der kan vise sig at være endnu bedre, end de test Danmark i øjeblikket køber fra udlandet, og kan sikre Danmark millioner af test.

Rigshospitalet søger derfor nu danskere, der kan testes, og dermed hjælpe forskerne med at finde ud af, om testen skal produceres og udbredes i samfundet.

Rigshospitalet er interesseret i at teste den på personer, der allerede har været testet positiv for Covid-19, og siden er blevet raske. På den måde kan forskerne vurdere følsomheden af antistoftesten.

Testen er udviklet af forskerne Mikkel-Ole Skjødt, Rafael Bayarri-Olmos og professor Peter Garred fra Rigshospitalets Diagnostiske Center.

- Vi har ikke testet den fuldt ud endnu, så det ville være forkert at sige, at den er bedre end de andre. Men vi kender alle detaljer i testen, og den er mere fleksibel, vil jeg sige. Man kan forandre på den, hvis sygdommen forandrer sig, siger Peter Garred.

Der findes andre antistoftest på markedet, som Danmark allerede bruger.

Men fordi de danske forskere samarbejder med medicinalvirksomheden Novo Nordisk, kan produktionen af den nye test i fremtiden øges og dermed sikre, at Danmark bliver selvforsynende.

- Vi udvikler den med Novo Nordisk og kan efterfølgende opskalere. Om den vil indgå i den nationale test, kan vi ikke vide endnu. Men den kan være en backup for det danske beredskab.

- Vi kan være selvforsynende og lave millioner, siger Peter Garred.

En antistoftest vurderes som et af de afgørende elementer for at få et overblik over, hvordan smittespredningen ser ud i samfundet.

Og dermed kan den også være afgørende for en videre åbning af landet.

Men Peter Garred understreger, at man endnu ikke ved, hvordan coronavirusset opfører sig. Det er således ikke sikkert, at man er immun hele livet over for coronavirus, hvis man allerede har haft det.

- Coronavirus er en kompliceret affære. Vi ved ikke, hvor længe man er immun. Det er en forkølelsesvirus, og vi ved, at forkølelsesvirus kan forsvinde, siger han.

Alle i hovedstadsområdet, der tidligere er testet positiv for Covid-19, kan tilmelde sig. Rigshospitalet har brug for mindst 200 deltagere.

Vil man testes, kan man kontakte projektleder på Rigshospitalet, læge Cecilie Bo Hansen på telefonnummeret 35457534 mellem klokken 09-12.

Testen udvikles med støtte fra Carlsbergfondet i et samarbejde mellem Rigshospitalet, Københavns Universitet og Novo Nordisk.

