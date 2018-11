Dantaxi fyrer chauffør: Han brød regler i Bendtner-sag

KØBENHAVN: Nicklas Bendtner valgte onsdag at acceptere den straf på 50 dages ubetinget fængsel, som Rosenborg-angriberen blev tildelt efter en voldsepisode med en taxichauffør.

Den 31-årige chauffør blev 2. november frifundet i sagen, men onsdag kom det frem, at han er blevet fyret af Dantaxi.

Taxiselskabet meddelte 2. november i en pressemeddelelse, at man ville undersøge chaufførens opførsel i sagen og indkaldte ham til en samtale.

Dengang lød det således fra Dantaxi:

- Det er vores umiddelbare vurdering, at chaufføren ikke har overholdt vigtige bestemmelser i vores servicemanual (etiske regler). Blandt andet bestemmelsen om at undgå grænseoverskridende opførsel.

Næsten tre uger senere forklarer selskabet i torsdagens udgave af BT, hvorfor chaufføren er blevet fyret.

- Baseret på chaufførens egen forklaring i retten, det videomateriale der blev forelagt retten og vores interne undersøgelse af forløbet, må vi konstatere, at chaufføren ikke har overholdt en række vigtige bestemmelser i vores servicemanual.

- De udtalelser, som chaufføren fremkom med, og som blev afspillet i retten, finder Dantaxi 4x48 uacceptable, skriver taxaselskabet til BT.

Samtidig tager selskabet endnu en gang afstand for overfaldet, der skete 9. september.

I retten kom det frem, at chaufføren blandt andet havde råbt "hvad så din luder" til Bendtner og hans kæreste.

Mette Grith Stage, forsvarsadvokat for chaufføren, mener, at fyringen er dybt urimelig.

- Jeg har forståelse for, at man som taxachauffør skal tale pænt til kunderne, men her er der tale om, at han bliver voldsomt provokeret, og det reagerer han på verbalt ved at råbe ukvemsord.

- At han bliver frifundet og alligevel trækker en fyreseddel og bliver den helt store taber i den sag. Det støder mig virkelig, siger hun til BT.

/ritzau/