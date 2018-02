Datatilsynet får kritik for at afvise Facebook-sag

I flere europæiske lande er der på kort tid faldet domme, som siger, at Facebook ikke overholder persondatalovgivningen.

Det får dog ikke den danske datamyndighed, Datatilsynet, til at reagere, og det bekymrer vicedirektør hos Forbrugerrådet Tænk Vagn Jelsøe.

- Flere domstole og datatilsyn siger relativt samstemmende, at Facebook ikke giver tilstrækkelige oplysninger om, hvad de gør med brugernes data.

- Set i det lys kan det undre, at den myndighed, som er sat i verden til at føre tilsyn med persondataloven i Danmark, siger, at det kan den ikke tage stilling til, siger Vagn Jelsøe.

Astrid Mavrogenis, kontorchef i Datatilsynet, påpeger, at Datatilsynet løbende behandler sager om krænkelse af brugernes privatliv.

For eksempel hvis en person har følt sig krænket eller ønsker at få fjernet oplysninger om den pågældende fra Facebooks platform.

Men Datatilsynet vurderer ikke, at det er deres opgave at undersøge Facebooks generelle indsamling af data.

- I og med at Facebook har sit hovedsæde i Irland, er det datatilsynet i Irland, som har den juridiske kompetence til at føre tilsyn med Facebooks generelle brug af personoplysninger i henhold til gældende EU-direktiv.

- Det danske datatilsyn har ikke tilsynskompetencen i den forbindelse, siger Astrid Mavrogenis.

Den fortolkning af EU-direktivet undrer dog professor Mikkel Flyverholm, der forsker i regulering af internettet på Copenhagen Business School (CBS).

- Vi har set europæiske datatilsyn reagere før, så inden for EU er der tilsyneladende forskellige fortolkninger af, hvad et nationalt tilsyn er forpligtet til, siger han.

Vagn Jelsøe mener ikke, at det irske datatilsyn foreløbig har været sin opgave voksen. Og derfor må de nationale datatilsyn gribe ind.

På Christiansborg kritiserer flere ordførere, at Datatilsynet sender aben videre til sine irske kolleger.

- Hvis det viser sig, at Facebook krænker folks rettigheder, er det en sag, der også bør tages op i Danmark. Det er vores klare holdning, siger Dansk Folkepartis it-ordfører, Jan Rytkjær Callesen.

/ritzau/