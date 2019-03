AALBORG: Byens børn skal kun sove nogle ganske få gange mere, før de igen har en legetøjsbutik at gå på opdagelse i.

Legetøjet er nemlig ved at være på plads på hylderne i BR i Algade, og de nye medarbejdere er trukket i de røde trøjer. I det hele taget er genåbningen af BR-butikken nu så tæt på, at Salling Group netop har offentliggjort datoen for legekædens genopståen.

Læs herom på aalborg:nu