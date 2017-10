Datter serverede saltsyre i drik til sin demente far

ODENSE: En kvinde er onsdag blevet dømt for at have serveret saltsyre for sin gamle og demente far på et plejecenter på Fyn.

Dette er lig med grov og farlig vold, fastslår Østre Landsret, der stadfæster en dom fra Retten i Odense. Forbrydelsen takseres til halvandet års fængsel.

Den dømte begik volden mod sin far på et plejecenter ved flere gange at tilføre saltsyre i farens drikkevarer.

Det skete angiveligt adskillige gange gennem et års tid.

Da sagen tidligere på året blev behandlet i byretten, afgav den 95-årige far forklaring. Det er ikke oplyst, om han også optrådte under ankesagen.

Sagen udsprang af, at ansatte på plejecentret blev mistænksomme, da faren flere gange fik det dårligt efter at have haft besøg af datteren.

Nogle gange var det nødvendigt at indlægge den ældre mand.

Derfor tilkaldte de politiet, da det igen skete i marts sidste år.

- Vi var urolige for hans ve og vel, har en ansat ifølge fyens.dk forklaret under et retsmøde i byretten.

På et bord ved farens seng stod to glas, som lugtede kraftigt. Også betjentene kunne tydeligt lugte, at noget var usædvanligt, da de åbnede en beholder.

- Jeg blev ramt af den vildeste hovedpine, fordi det lugter så kraftigt. Jeg tænkte, at nu ville jeg besvime, har en betjent ifølge fyens.dk fortalt.

/ritzau/