David Nielsen og AGF led tredje nederlag i træk

FODBOLD: David Nielsen har i sine tre forsøg endnu ikke prøvet at få point som AGF-træner.

Fredag blev hans mandskab straffet for en række fejl og passivt forsvarsspil, hvilket gæsterne fra FC Nordsjælland udnyttede til fulde.

Derfor kunne holdet fra Farum tage hjem fra Aarhus med en 4-1-sejr, der igen sendte FCN på førstepladsen i Alka Superligaen med 29 point.

Efter nederlaget ligger AGF på tiendepladsen og har seks point op til sjettepladsen.

I en livlig start på kampen med gode angrebsintentioner i begge ender var det gæsterne, der var skarpest, og FCN kom foran efter syv minutter.

Karlo Bartolec overløb Frederik Møller på højrekanten, og Bartolec fandt med et fladt indlæg Ernest Asante, der bragte FCN på 1-0.

Ti minutter senere udlignede Pierre Kanstrup på et hovedstød til 1-1 efter et hjørnespark. Det var AGF-anførerens første mål siden sommerens skifte fra Sønderjyske.

FC Nordsjælland sluttede dog første halvleg bedst af og gik til pause foran 2-1.

En god FCN-periode kulminerede med, at Mathias Jensen fik masser af tid og plads udenfor feltet, og så kunne midtbanespilleren sparke bolden fladt forbi en passiv Alexander Jovanovic.

De defensive kvaler var dog ikke overstået for AGF.

To minutter efter pausen fik FCN frispark på kanten af feltet, og det krøllede Emiliano Marcondes ind til 3-1-føring til gæsterne.

Utilfredsheden var stor på lægterne, og den blev ikke mindre.

Senere i halvlegen brændte Morten "Duncan" Rasmussen et straffespark, og 12 minutter før tid lukkede Emiliano Marcondes opgøret ved at score til 4-1 på et straffespark.

Sejren var FCN’s første i Aarhus i fire år.

