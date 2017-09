David Nielsen stopper i Lyngby

LYNGBY: David Nielsen stopper som cheftræner for Lyngby Boldklub efter to et halvt år i fodboldklubben. David Nielsen er i forhandlinger med en ny klub, oplyser Lyngby.

David Nielsen er i forhandlinger med en ny klub, oplyser Lyngbys bestyrelsesformand, Torben Jensen, i en pressemeddelelse.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at der har været vedholdende interesse omkring David Nielsen i lang tid - også længe før vi underskrev kontraktforlængelsen i juni måned.

- Havde det ikke været for vores Europa League-kampe, så var skiftet sket i sommer, så vi har igennem lang tid vidst, at det var et spørgsmål om kort tid før David skulle væk ved aktivering af hans frikøbsklausul.

- Det har givet os mulighed for at forberede os, og vi er godt tilfredse med forløbet og timingen, fortæller Torben Jensen.

Lyngby afventer nu resultatet af forhandlingerne mellem David Nielsen og den nye klub. Partnerne forventes enige i løbet af kort tid, hvorefter Lyngby også vil offentliggøre David Nielsens afløser.

Indtil da har Lyngby ingen yderligere kommentarer.