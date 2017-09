DBU afviser nye forhandlinger med Spillerforeningen

KØBENHAVN: Dansk Boldspil-Union (DBU) kommer ikke til at forhandle med Spillerforeningen på baggrund af det udspil, Spillerforeningen har sendt søndag morgen.

Det siger DBU’s kommunikationschef, Jakob Høyer, til Ritzau.

- Jeg kan bekræfte, at vi har modtaget en henvendelse fra Spillerforeningen med et nyt udspil, men det forholder sig til meget få punkter og ikke hovedpunktet omkring arbejdsgiverdiskussionen.

- Vi kommer ikke til at forhandle igen på denne side af kampen på tirsdag, siger Jakob Høyer.

Han hentyder til kvindelandsholdets VM-kvalifikationskamp mod Ungarn. For at kunne sende landsholdet af sted til denne, har DBU tilbudt en midlertidig aftale gældende for resten af måneden.

DBU havde sat lørdag klokken 13 som deadline for, at den nye aftale kunne forhandles på plads.

- En deadline er en deadline, og det er mærkeligt, at dette udspil kommer efter deadline, når det kunne være kommet fredag eller under forhandlingerne lørdag.

- Vi kan ikke begynde at forhandle igen, men spilerne må meget gerne skrive under på den midlertidige aftale, som vi har tilbudt, så vi kan spille den vigtige kamp på tirsdag, siger Høyer.

