KØBENHAVN: Danmark og de øvrige nordiske lande kommer ikke til at lægge stadioner til EM-slutrunden i herrefodbold i 2024.

Fredag meddeler Dansk Boldspil-Union i en pressemeddelelse, at man ikke har i sinde at byde på værtsrollen i et nordisk fællesskab, som det ellers var planlagt.

- Vi må erkende, at vi ikke er parate til en EM-slutrunde for herre A-landshold i 2024, men vi er heller endnu ikke parate til at lukke døren for et muligt fælles nordisk bud på en EM-slutrunde for herrer på et senere tidspunkt, siger DBU-formand Jesper Møller.

Tidligere fredag kom samme melding fra Sveriges Fodboldforbund, der ikke længere var interesseret i at deltage i et fælles nordisk bud på EM i fodbold i 2024.

Det oplyste forbundets formand, Karl-Erik Nilsson, til Göteborgs-Posten.

- Vi kommer ikke til at ansøge om EM i 2024, da vi ikke oplever, at vi vil være i stand til at opfylde stadionkravene, siger Karl-Erik Nilsson til avisen.

I sidste uge meldte Norge ud, at man ikke længere så sig selv som en mulig medvært for slutrunden. Årsagen var den samme.

På et møde i København fredag blev de nordiske formænd enige om at indstille til deres respektive bestyrelser at ansøge om en række kommende Fifa- og Uefa-slutrunder - herunder VM for kvindelandshold og U20-landshold for herrer.

De nordiske formænd har nedsat en fælles nordisk arbejdsgruppe, der skal arbejde med de kommende bud.

- Det er dog stadig for tidligt at blive mere konkret på specifikke slutrunder, da kravspecifikationerne endnu ikke er tilgængelige, skriver DBU.

Det nordiske samarbejde består af Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island og Færøerne.

/ritzau/