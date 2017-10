DBU-chef: Det er en frustrerende beslutning

FODBOLD: Dansk Boldspil-Union (DBU) tog onsdag en drastisk beslutning, da man aflyste fredagens VM-kvalifikationskamp mod Sverige.

DBU’s elitechef Kim Hallberg så ikke anden udvej, efter at de danske landsholdskvinder siden mandag er udeblevet fra landsholdstræningen i Helsingør.

Gennem flere måneder er det ikke lykkedes DBU og Spillerforeningen at indgå en landsholdsaftale for spillerne.

- Der er ingen tvivl om, at kvindefodbolden lider et enormt knæk.

- Det her er for mig personligt både frustrerende og bittert, siger Kim Hallberg.

- Der er ikke nogen, der er mere ked af det end mig, der skal tage den her beslutning og melde ud, at vi er kommet i den her situation.

- For vores sponsorer, samarbejdspartnere og hele fodbolddanmark er det her drønærgerligt og super frustrerende, siger han.

/ritzau/