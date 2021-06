DBU: Christian Eriksen er vågen efter kollaps

KØBENHAVN: Christian Eriksen er vågen og er kørt til yderligere undersøgelser på Rigshospitalet.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) i et opslag på Twitter.

Eriksen kollapsede mod slutningen af første halvleg af EM-kampen mod Finland og lå efterfølgende stille på banen.

Her blev han hurtigt omkranset af holdkammerater og læger, og han modtog førstehjælp, før han blev fragtet ud på en båre.

Fynboen var flankeret af sine holdkammerater, og der blev holdt noget hvidt stof op for at skærme for ham.

Christian Eriksen blev siden kørt væk af en ambulance, og ifølge Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) er han "blevet stabiliseret".

Landsholdsprofilen var med fra start i opgøret, der er Danmarks første på hjemmebane ved EM-slutrunden.

Han kollapsede ved stillingen 0-0.

De danske spillere var tydeligt påvirkede af situationen, og flere græd, mens de stod omkring deres holdkammerat.

Efter ti minutter forlod de finske spillere banen, og efter yderligere cirka fem minutter fulgte danskerne trop.

Parken var i choktilstand i minutterne efter hændelsen, men både de finske og danske fans begyndte at støtte højlydt op om Christian Eriksen.

Lørdagens hidtil største jubelbrøl i Parken kom, da det klokken 19.55 blev annonceret over højttaleren, at Christian Eriksens tilstand var stabil, og at danskeren var vågen, som forbundene forinden havde informeret om på sociale medier.

/ritzau/