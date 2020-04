DBU-formand bekymrer sig om EM-værtskab i 2021

FODBOLD:Danmark ønsker fortsat at være vært for EM i fodbold, selv om begivenheden er udsat fra sommeren 2020 til sommeren 2021.

Det meddelte Dansk Boldspil-Union (DBU) fredag til Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) på officiel vis, og dermed tyder alt på, at der vil blive spillet EM-kampe i København til næste år.

EM-slutrunden blev 17. marts udskudt et år på grund af coronakrisen, og dermed var der en vis usikkerhed om, hvorvidt planerne om 12 forskellige værtsbyer kunne videreføres.

En række virtuelle møder mellem samarbejdspartnerne DBU, Sport Event Danmark, Københavns Kommune samt Parken er dog resulteret i, at der stadig er fælles fodslag.

Dermed er alle udfordringer dog langt fra på plads. I DBU er formand Jesper Møller stadig bekymret for, om alle ender i det udskudte arrangement kan nå sammen.

- Det er en historisk mulighed at få EM-slutrunden til Danmark og få fire kampe i København, så vi kan skabe en kæmpe fodboldfest i hele Danmark.

- I DBU er vi klar til at arrangere fire EM-kampe i sommeren 202. Men vi kan ikke gøre det uden ubetinget tilslutning fra vores samarbejdspartnere. Vi er glade for opbakningen, men der er fortsat et godt stykke vej endnu, og jeg er først sikker, når vi har en endelig aftale, siger Jesper Møller i en pressemeddelelse.

Bekræftelsen til Uefa betyder ikke, at EM helt sikkert også kommer til at foregå i Danmark, men det er næstsidste skridt.

Først 30. april skal de danske EM-værter levere et bindende tilsagn, hvor der skal udfyldes en lang række erklæringer samt udstedes garantier til Uefa.

Det var selvsagt ikke muligt bare med et snuptag at udskyde så stor en begivenhed fordelt på 12 byer, og det har krævet hårdt arbejde finde fodslag, siger Bo Rygaard, som er formand for Parken Sport & Entertainment.

- Vi håber, at det formelt går i orden, så vi kan glæde os til den folkefest, som vi havde set frem til i år. Der var i aftalen mellem os og Uefa taget højde for, at turneringen kunne udsættes, men det har selvfølgelig krævet nogle grundige snakke med alle parter, før en så stor operation som at rykke EM kunne lykkedes, siger Bo Rygaard.

Han understreger ligeledes, at han håber, at det hele formelt falder på plads.

Samme budskab kommer fra Frank Jensen, som er overborgmester i København (S).

- Nu trænger vi alle sammen til at kunne se frem til fest og fællesskab, og sommeren 2021 kan blive en kæmpe sportssommer og folkefest i København med både europamesterskab i fodbold og Tour de France, siger Frank Jensen.

Han deler dog DBU-formandens holdning om ikke at juble endnu.

- Den er ikke hjemme. Alle parter skal strække sig og udvise fleksibilitet, hvis det skal lykkes, siger Frank Jensen.

