DBU-formand: Et flot VM løser ikke problemerne i Rusland

FODBOLD: Der er ikke noget at sætte en finger på, når det kommer til det russiske VM-værtskab.

Sådan siger formanden for Dansk Boldspil-Union (DBU), Jesper Møller.

Han kom mandag hjem fra Moskva, hvor han søndag på Luzhniki Stadium så Frankrig blive verdensmestre i fodbold efter en sejr på 4-2 over Kroatien i en underholdende finale.

At russerne skulle afholde VM blev før slutrunden kritiseret af mange, der både gjorde opmærksom på den tvivlsomme proces i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), der førte til, at Rusland fik værtskabet, og på landets menneskerettighedspropblemer.

Men Rusland har afholdt et flot VM, siger Jesper Møller.

- Jeg ved ikke, om vi før slutrunden var bekymrede, men vi havde i hvert fald fokus på situationen i Rusland på grund af de diskussioner, der blandt andet havde været om boykot, doping og forskellige andre ting.

- Men da turneringen først startede, var det absolut godkendt. En positiv oplevelse både hvad angår logistik, infrastruktur, baner, hoteller, transport og ikke mindst sikkerhed, siger DBU-formanden.

Han mener dog ikke, at man nu skal være naiv og tro, at alle problemer i Rusland og Fifa er løst på grund af en godt organiseret VM-slutrunde.

- Med det forløb, der har været i de seneste par år, hvor vi har diskuteret doping og menneskerettighedssituationen, så er der ingen grund til at være så naiv at tro, at tavlen er visket ren, bare fordi der har været en fodboldturnering.

- Vi skal stadig være meget opmærksomme på, at tingene foregår på en ordentlig måde. Både når det kommer til Rusland, men også når det gælder afviklingen af store fodboldturneringer.

- VM er slut, men der er fortsat et arbejde, der skal gøres - både i forhold til doping, men også i forhold til menneskerettighedssituationen i al almindelighed. Blandt andet frem mod VM i Qatar i 2022, siger Jesper Møller.

/ritzau/