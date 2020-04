DBU-formand sår tvivl om EM-kampe i Parken

FODBOLD:Dansk Boldspil-Union (DBU) vurderer, at det er fifty-fifty, om Danmark kan afvikle EM-kampene i Parken i 2021.

Det fortæller DBU-formand Jesper Møller torsdag til DR Sporten.

- Jeg er fortsat bekymret for, om vi kan få afviklet kampene i København. Lige nu vurderer jeg, at det er fifty-fifty, om vi lykkes med, at kampene kan afvikles, siger Jesper Møller til DR Sporten.

Fodbold-EM for herrer er blevet udskudt fra sommeren 2020 til sommeren 2021 på grund af udbruddet af coronavirus.

Det skaber nu stor usikkerhed om de fire planlagte kampe i Parken.

Den nedslående vurdering fra Jesper Møller kommer blot en uge før den endelige frist for at sige ja til at rykke kampene i Parken fra 2020 til 2021.

Senest torsdag 30. april skal DBU komme med en melding til Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

- Alle parter bag projektet er imødekommende og positive, og tingene skrider fremad.

- Men der er altså fortsat nogle væsentlige knaster, der skal løses, før vi er sikre på, at kampene kan spilles i København, siger Jesper Møller.

Danmark er kvalificeret til EM, og det var planen, at holdet skulle spille de tre indledende gruppekampe i Parken. Desuden skulle der spilles en ottendedelsfinale i arenaen.

I starten af april fortalte DBU, at man fortsat ønskede at afholde de fire hjemmekampe på dansk grund. Siden er projektet løbet ind i udfordringer.

- Alle arbejder dog positivt på sagen, og der vil være et intenst mødeforløb op til fristen for at få tingene på plads, siger Jesper Møller.

DBU-formanden, som også er medlem af Uefas eksekutivkomité, fortæller, at der tilsyneladende ikke er de samme udfordringer i de øvrige 11 EM-værtsbyer.

- Det er min opfattelse, at en stor del af de andre byer er klar, siger Jesper Møller til DR Sporten.

/ritzau/