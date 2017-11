DBU og spillerne indgår delaftale for U21-landsholdet

FODBOL:D DBU og Spilleforeningen har indgået en delaftale for U21-landsholdet, der i næste uge skal møde Polen.

Det oplyser Spillerforeningen i en pressemeddelelse.

Dermed slipper U21-herrerne for at stå i samme situation som kvindelandsholdet, der som følge af den verserende konflikt måtte se en EM-kvalifikationskamp mod Sverige blive aflyst.

- Forhandlingerne er meget konstruktive og går fremad, siger DBU’s elitechef, Kim Hallberg.

- Vi har brug for tid til at færdiggøre de samlede aftaler, så derfor har vi indgået en delaftale for U21-Herrelandsholdet, der onsdag skal møde ind til træning forud for kampen i næste uge, forklarer han.

/ritzau/