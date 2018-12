DBU's bestyrelse fyrer direktør Claus Bretton-Meyer

KØBENHAVN: Claus Bretton-Meyer er færdig som direktør i Dansk Boldspil-Union (DBU) efter knap fem år på posten.

Det oplyser DBU i en pressemeddelelse.

Beslutningen er truffet af DBU's bestyrelse, der ønsker en anderledes profil.

- DBU og dansk fodbold er i en rivende udvikling, og som organisation skal vi hele tiden følge med tiden, når det angår krav til ledelse og organisering.

- Nu får vi visket tavlen ren og giver dermed den nye bestyrelse efter 1. marts næste år mulighed for at sætte retning for DBU's fremtidige ledelsesstruktur, siger DBU's formand, Jesper Møller.

I første omgang bliver vicedirektør Kenneth Reeh konstitueret som administrerende direktør for DBU.

Samtidigt sætter bestyrelsen gang i en proces og beskrivelse af den fremtidige ledelsesstruktur i DBU i løbet af første halvår af 2019, lyder det i pressemeddelelsen.

Bretton-Meyer blev administrerende direktør i marts 2014 og har siden været med til at ansætte blandt andre landstræner Åge Hareide og senest Peter Møller som fodbolddirektør tidligere på efteråret.

Men han vil også blive husket som manden, der kom ind og ryddede op i organisationen og tog nogle store kampe.

Han var med til at fyre kommunikationschef Lars Berendt, og fra flere sider blev han kaldt kynisk i sin behandling af Morten Olsen, der i 2015 valgte at stoppe som landstræner efter 15 år på posten.

Desuden stod Bretton-Meyer i spidsen for DBU i forhandlingerne om nye landsholdsaftaler for både herrerne og kvinderne, hvilket udviklede sig til svære konflikter med Spillerforeningen.

- De sidste fem år har vi gennemført historiske politiske reformer med en ny struktur for DBU's bestyrelse og forskellige fagudvalg, en ny kompetence-afklaring mellem DBU, Divisionsforeningen og Lokalunionerne samt længerevarende landsholdsaftaler.

- Derfor mener vi, at det er tid til en ny ledelsesprofil med fokus på fodbold, kommerciel udvikling samt håndtering af den fremtidige fodboldpolitiske struktur, siger DBU-formanden.

Claus Bretton-Meyer takker for perioden på direktørposten.

- Fodbold er verdens største sport, og at arbejde med den er en fantastisk rejse med mange ildsjæle og gode mennesker.

- Jeg ønsker at takke medarbejdere, samarbejdspartnere og alle dem, der har været med til at skabe gode resultater de seneste fem år, siger Bretton-Meyer.

