KØBENHAVN: Hverken i Dansk Boldspil-Union (DBU) eller hos den danske landstræner i fodbold, Åge Hareide, er der udelt begejstring over udsigten til en udvidelse af VM-slutrunden.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) skal tirsdag diskutere emnet, hvor Fifa-præsident Gianni Infantino længe har talt for en udvidelse fra 32 hold til enten 40 eller 48 deltagende hold ved VM i 2026.

I DBU-toppen mener man dog ikke, at grundlaget for at træffe en beslutning endnu er belyst tilstrækkeligt.

- Infantino (Fifa-præsident, Gianni Infantino, red.) gik jo til valg på en VM-udvidelse, så jeg har selvfølgelig respekt for, at han nu arbejder for at få gennemført udvidelsen.

- Men jeg synes, det er vigtigt, at beslutningen bliver truffet på så oplyst et grundlag som muligt, så man husker at tage de nødvendige hensyn både til spillere, klubber og forbund.

- Det er jeg bekymret for, ikke er tilfældet her, siger Jesper Møller i en pressemeddelelse.

DBU melder ud om sin holdning, da Fifa tirsdag ventes at diskutere emnet og måske træffe en beslutning om en eventuel udvidelse.

Den danske landstræner Åge Hareide jubler heller ikke ved udsigten til en eventuel udvidelse.

- Jeg synes ikke, at udvidelse af sommerens EM-slutrunde rent sportsligt var en entydig succes, siger Åge Hareide blandt andet i meddelelsen.

Fifas øverste beslutningsorgan, Fifa Council, har en eventuel VM-udvidelse på dagsordenen på et møde tirsdag.

Siden 1998 har 32 lande deltaget ved VM i fodbold, og det bliver også tilfældet ved VM i 2018 og 2022. Det er tidligst fra VM i 2026, at antallet af deltagere kan udvides til enten 40 eller 48, som Infantino ønsker.

