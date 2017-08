DBU vil have kvindernes EM til Danmark

FODBOLD: Danmark skal være vært for EM i kvindefodbold i enten 2021 eller i 2025.

Sådan lyder budskabet fra formanden i Dansk Boldspil-Union, Jesper Møller, efter de danske fodboldkvinder søndag blev tildelt sølvmedaljerne efter en succesfuld EM-slutrunde i Holland.

- Kvindelandsholdet har skabt et historisk godt resultat - både på og uden for banen, hvor de har vundet danskernes hjerter og skabt en helt ny opmærksomhed til dansk kvindefodbold.

- Vi ønsker at fastholde den opbakning og styrke kvindefodbolden, både på landsholdsplan og ude i klubberne. Kvindefodbold har et særligt momentum, både i Danmark men også på tværs af Europa.

- Værtskaber kan både skabe ny opmærksomhed og nye investeringer i kvindefodbolden til glæde for både spillere og klubber - og på tværs af hele landet, siger Jesper Møller til DBU’s hjemmeside.

Det er endnu ikke besluttet, hvem der skal være vært ved det næste europamesterskab om fire år.

Forud for et eventuelt EM-værtskab ønsker DBU først at være vært for en enten en VM- eller EM-ungdomsslutrunde, oplyser unionen.

Derudover ser man gerne, at der bliver spillet en Champions League-finale på dansk jord.

/ritzau/