DBU vil lave ny midlertidig landsholdsaftale

FODBOLD: Dansk Boldspil-Union har tilbudt kvindelandsholdsspillerne at afvikle den forestående landsholdssamling på de samme midlertidige vilkår, som holdet spillede på i september, mens man fortsætter forhandlinger om en ny landsholdsaftale.

Det siger DBU’s kommunikationschef, efter at Spillerforeningen i en pressemeddelelse meldte ud, at forhandlingerne om en ny landsholdsaftale brød sammen i fredags.

Kvindelandsholdet skal efter planen samles mandag og forberede sig til VM-kvalifikationskampen mod Sverige fredag.

- Jeg kan ikke genkende billedet af, at forhandlingerne er brudt sammen i fredags. Vores seneste forhandlingsmøde var i tirsdags, og der valgte Spillerforeningen at udvandre.

- Vi havde et sonderingsmøde i fredags, men det var ikke et forhandlingsmøde.

- Vi ville gerne fortsætte forhandlingerne og understregede, at det var vigtigt for os, at forhandlingerne ikke forstyrrede de sportslige forberedelser frem mod kvindelandsholdets kampe mod Sverige og Kroatien.

- Da kvindelandsholdet spillede sidst, mødte spillerne meget forsinket op, og vi måtte aflyse en venskabskamp mod Holland. Vi kan ikke stå i en situation igen, hvor spillerne først møder ind en dag før kamp.

- Sverige er et af de bedste kvindelandshold i Europa, og landstræneren har også markeret, at han har brug for ordentlige forberedelser med spillerne.

- Derfor forhandler vi gerne videre. Men fordi vi ikke har en aftale, har vi garanteret spillerne, at de er garanterede honorarer, bonus og forsikringer på samme vilkår som den seneste midlertidige aftale i september, siger Jakob Høyer.

Senest har også herrernes U21-landshold spillet på en midlertidig landsholdsaftale. Den gamle landsholdsaftale for U21-herrerne og kvindelandshold udløb 6. september.

Spillerne har dog udelukket at spille igen på en midlertidig aftale.

Ifølge Spillerforeningen er det overvejende økonomi, som skiller parterne. Den opfattelse deler DBU ikke.

- Det er en lille smule økonomi, men der er stadig en række principielle spørgsmål, som skiller os.

- Det handler om et meget belastet samarbejdsklima, og det er derfor, at vi i den seneste måned har haft DIF og LO inde som mæglere i forhandlingerne. Så vi har brug for at få lavet en egentlig samarbejdsaftale.

Spørgsmål: I forhold til fremtidige forhandlinger?

- Ja. Men også om, hvordan det skal fungere i det daglige. Vi har de senere år oplevet, at spillerne gerne vil holde faglige møder i landsholdslejren, men det kan vi ikke acceptere.

- Når spillerne er samlet op til landskampe, så skal det handle om sportslige forberedelser, så spillerne kan præstere. Så er det ikke for at forhandle om forsikringer eller andre fagforeningsspørgsmål.

- Det skal vi have ind i en samarbejdsaftale. Vi er nået langt, men vi mangler stadigvæk noget der, ligesom vi mangler noget på økonomien, siger Jakob Høyer.

Tidligere har forhandlingernes største knast været spørgsmålet om, hvorvidt DBU er arbejdsgiver for spillerne eller ej, når de er samlet med landsholdet.

Det spørgsmål giver begge parter udtryk for at være nået til enighed om.

- Vi har fundet en løsning, som vi er tilfredse med. Vi har fået garanti for, at vi ikke bliver betragtet som arbejdsgiver - og spillerne som lønmodtagere - i de forhold, der vil skabe problemer for DBU.

- Men det skal ses med det forbehold, at vi jo ikke har indgået en endelig aftale, siger Jakob Høyer.

Spørgsmål: I vil gerne have en ny midlertidig aftale og forhandle videre, men spillerne vil ikke spille, før de får en permanent aftale. Hvordan stiller det jer?

- Der er mere end et par timers forhandling tilbage. For tre-fire uger siden mente spillerne, at det bare ville tage to timer at få forhandlet en aftale på plads.

- Siden da har vi forhandlet i 70 timer, og nogle af forhandlingsmøderne har varet i 15 timer.

- Der mangler mere, end man kan klare på en søndag eftermiddag. Vi har brug for et sportsligt fokus, så spillerne bør møde ind og spille kamp, og så skal vi nok få aftalt fortsatte forhandlinger.

Spørgsmål: Men som det ser ud lige nu, møder spillerne jo ikke ind i morgen (mandag, red.). Så får I vel ikke rolige forberedelser frem mod Sverige-kampen?

- Det må vi forholde os til i morgen. Vi opfordrer til og forventer, at spillerne møder ind, siger Jakob Høyer.

Ifølge DBU-chefen har der været afholdt 20 forhandlingsmøder siden november sidste år.

