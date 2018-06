DC tæt på Vendsyssel-aftale

FODBOLD: Den nybagte superligaklub Vendsyssel FF er på jagt efter spillere med superligaerfaring. NORDJYSKE erfarer, at ét af de navne bliver den rutinerede venstreback Daniel Christensen, der de seneste to sæsoner har spillet for Westerlo i Belgien.

29-årige Daniel Christensen - eller DC som han populært kaldes - er kontraktfri og skal efter planen lukke hullet efter 32-årige Christian Overby i Vendsyssel.

158 superligakampe og to mål er det blevet til gennem årene fra Daniel Christensen, som ikke har reageret på NORDJYSKEs henvendelse.

Vendsyssel FF’s sportsdirektør Mogens Krogh ønsker ikke at bekræfte, at der pågår forhandlinger med den pågældende spiller.

- Men han er da et spændende navn, som har en god rekord i forhold til Superligaen. Så jeg vil ikke udelukke, at vi kunne være interesserede i ham.